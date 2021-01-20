Незаурядный образ: Тарханова поиграла с трендами, облачившись в модный жакет

Актриса Глафира Тарханова успевает не только играть новые роли, воспитывать четырех детей, но и за модой следить. В своем Instagram она опубликовала серию снимков, на которых позировала в жакете в клетку нестандартного зеленого оттенка, брюках из экокожи и ботинках.

«Приятный вечер, повод принарядиться!» — подписала фото Тарханова.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Ольга Трофимова отметила, что образ у Глафиры получился незаурядным.

«У каждой молодой девушки, отслеживающей тенденции, в гардеробе есть брюки из экокожи и ботинки, которые можно завязать с ними. Цепочки в этом сезоне также тренд. Глафира — девушка натурального колорита. Длинные волосы, крупные черты лица. Для нее этот образ непривычен, но, как мы видим, она любит поиграть с трендами», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.