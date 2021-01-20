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Тренд на объем: Туктамышева поддержала выбор российских звезд, облачившись в пуховик, как у Валерии и Юдашкиной

Объемные пуховики пользуются особым спросом среди селебрити.

Тренд на объем: Туктамышева поддержала выбор российских звезд, облачившись в пуховик, как у Валерии и Юдашкиной
Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik

На днях Елизавета Туктамышева решила прогуляться по заснеженному Санкт-Петербургу. Для выхода на природу она выбрала трендовый пуховик черного цвета. В подобном и тоже черного цвета была недавно замечена певица Валерия. Примечательно, что в последнее время звезды активно выбирают объемные пуховики, которые в этом сезоне просто на пике популярности. В их числе Елена Исинбаева, Марина Юдашкина, Екатерина Климова.

«Сегодня я была в сказке под названием «Крестовский остров», — написала Туктамышева в своем Instagram.

Напомним, что фигуристка тренируется под руководством Алексея Мишина. Ее соперницами на льду по прежнему являются: Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведев. Последняя в прошлом году вновь вернулась в команду к Этери Тутберидзе.

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