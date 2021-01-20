Январские обновки: Бородина покрасовалась в белой пятнистой шубке в бутике

Ксения Бородина не скрывает, что если раньше она была готова работать на износ, проводя недели и месяцы на гастролях в других городах, то теперь и самый внушительный гонорар не заставит ее оставить семью и детей на длительное время. Каким бы ни был заработок, возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова ставит во главу угла близких, свой комфорт и заботу о семье. Тем более, что Ксюша считает себя обеспеченной женщиной: различные ТВ-проекты, реклама в соцсетях приносят ей стабильный доход. Теперь Бородина не видит смысла разъезжать по городам и весям в качестве артиста.

Стоит отметить, что экономить на себе телеведущая не привыкла. В микроблоге светской львицы то и дело мелькают ее снимки, на которых она запечатлена в бутиках или примеряющей наряды известных дизайнеров и кутюрье с мировыми имена. На днях Ксения отправилась за покупками, решив обновить свой зимний гардероб. Возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова примерила роскошную белую пятнистую шубку, покрасовавшись в бутике.

«Хочу!» — отметила Ксения, дав понять, что с пустыми руками из торгового центра она не вернулась.

К слову, ранее Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro раскритиковал поведение Ксении Бородиной, которая постоянно демонстрирует свои дорогие покупки в Instagram. По словам шоумена, она должна понимать, что в большинстве своем ее подписчики — простые люди, у которых нет таких средств и они едва ли могут позволить себе такие траты.

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