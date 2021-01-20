«Спасает любовь и верхняя теплая одежда»: Костенко облачилась в трендовый пуховик, как у Юдашкиной и Валерии

Зимние каникулы Анастасия Костенко с мужем и детьми провела на Мальдивах. А вернувшись в Москву, решила утеплиться. Модель выбрала трендовый объемный пуховик молочного оттенка. Ранее в подобных выходили в свет Валерия, Марина Юдашкина, Елена Исинбаева и другие звезды.

«Брр. Холодно-то как. Спасает любовь и теплая верхняя одежда», — написала Костенко.

Отметим, что модные дизайнеры предлагают самые разные варианты пуховиков. Они могут быть и короткими, как у Костенко, и длинными, как, например, у Нюши. С поясом или с накладными карманами. Из ткани или даже из кожи — тут уже на выбор модницы. К слову, цвет зимнего наряда тоже может быть самым разным — светлым, темным, ярким или даже золотистым.

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