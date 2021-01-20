«Малышке нравится»: невестка Валерии в припыленном пуховике вышла на прогулку с дочкой

Лиана Шульгина решила насладиться зимней погодой, пока ее муж проводит время с друзьями на базе отдыха.

Валерия счастлива в браке с Иосифом Пригожиным, но общих детей у них нет. При этом продюсер любит наследников жены от прошлых отношений как родных. В минувшем году певица женила младшего сына Арсения. Он сам покрыл все расходы на свадьбу со своей избранницей Лианой. А спустя несколько месяцев стало известно, что девушка готовится стать мамой и подарить артистке первого внука или внучку. Примечательно, что ребенок появился на свет 1 января. У Арсения родилась дочка Селин.

Теперь молодой бизнесмен еще больше работает, чтобы обеспечить комфортной жизнью наследницу. Он организовал роскошную выписку из роддома, а недавно Лиана отметила день рождения. Близкие устроили ей домашнее застолье. Шульгин порой уезжает, чтобы развеяться. Недавно он был в Сочи, а теперь уехал с друзьями на базу отдыха у Истринского водохранилища. А вот его жена в это время отправилась на прогулку с дочкой.

Невестка Валерии любит пастельные оттенки. Она облачилась в пудровый пуховик оверсайз в тон коляске. Образ дополнили угги и вязаная шапка шоколадного оттенка. К слову, Шульгин для наследницы купил дорогостоящую коляску фирмы Mercedes.

«Наши прогулки. Как же малышке нравится гулять, а нам вместе с ней. Уже жду когда мы сможем долго-долго гулять по парку. Сколько же вызвала отзывов наша коляска. Скажу вам, опробовав ее в деле, — идеальная коляска по всем параметрам», — поделилась девушка.

«Красотки мои», — отреагировала на фото мама Лианы, Вера. Поклонники тоже восхитились монохромным образом и красотой жены Арсения. «Какая же вы красивая, а, став матерью, вообще преобразились и стали еще лучше», «Вам очень идет быть мамой!», «Такая милая молодая мамочка», «Немного устала наверное, Лиан? Мне всегда так спать хотелось, а надо было гулять с малышом», «Как же вам повезло, что малышка любит гулять», — прокомментировали пост подписчики.

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