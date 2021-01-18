Стильная малышка: Лиза Галкина запечатлелась в платье-рубашке из денима

В этом году Лизе и ее брату Гарри Галкиным исполнится по восемь лет. Они уже совсем взрослые и радуют своими талантами не только звездных папу и маму, но и сотни тысяч фанатов. Неудивительно, что у обоих есть десятки страничек, которые создают их поклонники. Так, в одном из фан-аккаунтов девочки в Instagram появился видеоролик, на котором Лиза и Гарри еще совсем маленькие. Девочка нарядилась в платье-рубашку из денима с воланом на юбке и читала стихи папе.

«Милая, умная девочка! Куколка! Лапушка, солнышко!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в Алла Пугачева и Максим Галкин стали супругами десять лет назад. Для юмориста этот брак стал первым, а для Примадонны – пятым. У нее есть взрослая дочь Кристина Орбакайте и трое внуков, старшему из которых – Никите Преснякову – 29 лет, а младшей – Клавдии всего восемь.

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