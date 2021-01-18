«Идет мне шляпа или нет?»: Кошкина засветила шикарную грудь, подвязав рубашку в ковбойском стиле

Новый год Яна Кошкина встретила в Дубае. На курорт телеведущая съездила в компании отца и уже успела вернуться в Москву. Теперь же соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» решила устроить студийную фотосессию, на которой предстанет в ковбойском стиле. В своем микроблоге она опубликовала короткое видео и задала фанатам вопрос.

«Идет мне шляпа или нет?», — спросила Кошкина.

На кадрах она позировала в черной шляпе и белой рубашке, которую подвязала в ковбойском стиле, блеснув шикарным бюстом. Волосы оставила распущенными, сделав локоны и яркий макияж.

Напомним, ранее Кошкиной приписывали роман с резидентом «Камеди Клаб» Гариком Мартиросяном. Брюнетка хранит молчание по этому поводу, а вот жена юмориста встала на его защиту.

Смотрите также: