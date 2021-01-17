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«Там, где снег»: Литвинова выбрала объемный пуховик, как у Валерии и Юдашкиной

Режиссер предпочла черный цвет.

«Там, где снег»: Литвинова выбрала объемный пуховик, как у Валерии и Юдашкиной
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Буквально каждая модница этой зимой дополнила свой гардероб объемным пуховиком. Они в этом сезоне на пике популярности. Дизайнеры и модельеры предлагают самые разные их варианты – от коротких до длинных, с накладными карманами или с поясом, кожаные или из ткани. При этом, цвет трендового пуховика может быть самым разным. Так, Марина Юдашкина выбрала короткий молочного оттенка, а Валерия – черный. Этому же цвету отдала предпочтение и Рената Литвинова. По улицам Парижа она прогулялась в коротком объемном пуховике, дополнив его внушительных размеров шарфом.

«Я там, где снег», — подписала снимок в своем Instagram Литвинова.

Напомним, 6 февраля в широкий прокат выйдет картина Ренаты «Северный ветер». Главные роли в ней исполнили сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и другие звезды.

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