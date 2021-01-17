«Странно смотрится наряд»: Каменских в коротких шортах из денима блеснула массивными бедрами

В новогодние праздники Мальдивы стали центром притяжения многих селебрити. Там уже успели отдохнуть Ксения Бородина с семьей, Ольга Бузова с Давой, продолжают наслаждаться теплыми деньками солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба с мужем, а также Настя Каменских с Потапом. В своем Instagram яркая брюнетка делится моментами отпуска и не забывает о собственных снимках. На одном из них Настя позировала на песчаном берегу, облачившись в светлую рубашку и короткие джинсы из денима.

«Хочу запомнить каждую секундочку пребывания в этом удивительно красивом месте», — написала Каменских.

Фанаты оценили кадры, но не всем понравился образ певицы.

«Красотка! Ух, какая шикарная! Странно смотрится наряд!», — писали пользователи Сети.

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