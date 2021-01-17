Пуховик-трансформер: Ксения Бородина показала, в чем ходит на шопинг

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина часто балует себя дорогими покупками. Не успела знаменитость вернуться с Мальдивских островов, как уже приобрела знаменитые серьги — «клевер» бренда Van Cleef & Arpels и коллекцию посуды французского бренда Christofle. Помимо обновок, певица похвасталась купленным ранее необычным пуховиком. Фото модной находки Бородина разместила в своем профиле.

Ксения отметила, что куртка имеет свойство трансформера. По словам жены бизнесмена Курбана Омарова, это очень удобно на шопинге. Ксения не знает, сколько часов может провести в модных бутиках. А носить с собой тяжелые зимние вещи по магазинам, как и все, Бородина не любит. Однако телеведущая нашла решение проблемы — пуховик на лямках. Его Бородина накинула, как рюкзак, тем самым освободив руки.

Также Ксения дополнила образ сапогами и свитером Dior. Модница сочетает в своем гардеробе все последние фэшн-тенденции. Так, помимо тренда на оверсайз и принт «гусиные лапки», Ксения вслед за Аленой Красновой и Сашей Савельевой облачилась в кожаные вещи. Бородина подчеркнула ноги кожаными шортами длины мини.

Смотрите также: