«Писк сезона»: Анфиса Чехова показала девять зимних образов для женщин с формами

Анфиса Чехова прославилась не только, потому что она телеведущая. Девушка обладает пышными формами, которые умело обрамляет нарядами. Не только мужчины, но и женщины засматриваются на знаменитость. Она носит платья на запах, которые скрывают живот, а также выбирает блузки с глубоким декольте, подчеркивая достоинства фигуры. Ее умение правильно одеваться отмечала даже Лина Дембикова, ведущая шоу «Перезагрузка» на ТНТ.

В последнее время Анфиса много времени проводит с сыном Соломоном дома. Однако для выходов в свет она всегда подбирает броские образы. Год назад девушка участвовала в проекте «Модель XL», где могла дать советы по тому, как лучше одеться женщинам с формами. На этот раз она в соцсети показал девять зимних луков. Для начала Чехова примерила объемный плюшевый полушубок бирюзового цвета, потом оттенка молока. также телеведущая примерила короткую шубу цвета фуксия и алого оттенка. На ней также были лосины и меховые наушники.

Затем Анфиса примерила еще пять дубленок из плюшевой ткани. Она показала пять луков в популярных оттенках. Девушка танцевала на улице, устроив импровизированный показ мод.

«А кто сказал, что если холодно, то не должно быть красиво?! Принарядилась к заморозкам! Ну такие классные, модные и уютные шубки! Писк сезона», — заявила звезда.

Поклонники с радостью стали обсуждать образы. Многие остались в восторге от шубки молочного цвета. «Классные шубки», «Действительно яркие цвета идут прям очень», «Вам очень идет алая. А вот себе бы я взяла голубую», «Стройняшке все идёт! Но я за яркие цвета, они ваши!», — прокомментировали пост подписчики.

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