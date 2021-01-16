«Все похудело»: 38-летняя Подольская в оливковом платье с поясом похвасталась стройными ногами

Наталья Подольская воспитывает с Владимиром Пресняковым сына Артемия. Певица очень любит наследника, часто с ним путешествует. Однако поклонники не подозревали, что она мечтает о еще одном ребенке. В минувшем году артистка родила второго сына Ивана. Она долго скрывала беременность, но теперь наслаждается материнством. Жена Преснякова даже покрестила малыша и побывала с ним на первом причастии.

Новогодние праздники Подольская провела дома с родными. В декабре она много работала и наряжалась в вечерние платья для выступлений. При этом певица не скрывала, что поправилась и мечтает вернуться в форму. Спустя два с половиной месяца после родов артистка поделилась кадром, на котором предстала в атласном платье миди оливкового цвета с поясом. Изящные босоножки и волнистые волосы дополнили женственный образ. Наталья продемонстрировала стройные ноги и изящные щиколотки.

«Ребята! Тут такое дело… Во время беременности завела привычечку пить чаек-кофеек со сладеньким. Так сказать — время, когда можно и немного расслабить ежовые рукавицы. И вот все похудело кроме… живота, так его перетак», — пожаловалась она.

Поклонники отметили, что певица прекрасно выглядит спустя такое маленькое количество времени после родов. «Какая вы красивая и голос просто», «А мне кажется, у вас все идеально!!», «Наталья, прекрасно выглядишь», «Вы такая худая, что даже ещё плюс 5 кг никак не скажется на внешнем виде», «Потерпите… все восстановится. В любом случае, вы шикарно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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