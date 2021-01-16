«Я сегодня так на метро»: Рудковская в пуховом кейпе с капюшоном отправилась в Большой театр

Яна Рудковская всегда любила выглядеть роскошно. В свое время она жила в Сочи и занималась сетью салонов красоты. А потом девушка успешно занялась продюсированием и вышла замуж за Евгения Плющенко. Она живет в роскошном особняке и тратит тысяч рублей на дорогие обновки. Не раз светская львица отмечала, что много трудится, поэтому имеет право распоряжаться гонорарами так, как ей хочется. А наряды люксовых брендов она считает лучшим вложением средств.

В новогодние каникулы Яна не только проводила время с сыновьями: Андреем, Николаем, Сашей и маленьким Арсением, но и виделась с подругами. Недавно она даже съездила в Санкт-Петербург, где посетила Мариинский театр. Тогда она облачилась в платье Valentino. Теперь уже во второй раз Рудковская решила посетить Большой театр в этом году. Она запечатлелась во дворе своего дома, который засыпало снегом, в роскошном наряде в сказочном стиле.

На кадрах жена Плющенко предстала в длинном платье и черном пуховом кейпе с капюшоном. Подобные образы снова входят в моду. В руках она держала фигурку совы.

«А у нас во дворе все засыпало снегом, а значит пора утепляться в специальный пуховой кейп by Yana ! Вы у кого-нибудь такой видели? В минус 15 под любое длинное платье — незаменимая вещь! Местный Хогвартс практически, ну а я сегодня так на метро до Большого театра», — написала она.

Поклонники были очарованы образом Яны. Многие не ожидали, что такие наряды можно носить в 21 веке. «Как вы мне нравитесь. Шикарная, роскошная женщина», «Забавная одежка… в метро очень удобно будет…», «Ой Яна, какая же вы красивая», «Вы как фея из сказки», «Боже, какая прелесть!», «Просто волшебно, сказочно красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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