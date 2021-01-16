Саша Савельева в черной дубленке с курчавым мехом оказалась в заснеженном лесу с мужем

Саша Савельева раньше выступала в составе группы «Фабрика». Девушка с кудрявыми пышными локонами всегда выделялась из толпы. Однако ее сердце завоевал актер Кирилл Сафонов. Они вместе уже 10 лет. Лишь в 2018 году у них родился первый совместный ребенок — сын Леон. Беременность певица скрывала, так как долго не могла зачать ребенка. Роды тоже были непростыми, но теперь она с радостью наслаждается материнством.

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Обычно Саша редко делится семейными кадрами. Она теперь выступает сольно, так как хочет больше времени уделять наследнику. Во время новогодних каникул ей удалось насладиться отдыхом с мужем. Они прогулялись по дремучему лесу, усыпанному снегом. В соцсети звезда опубликовала трогательные кадры, на которых гуляет с мужем в обнимку. Савельева предстала в черной дубленке с курчавым мехом и модной вязаной шапке.

«Волшебства! Нам всем оно очень нужно!» — отметила пара.

А потом девушка показала, как ее засыпало снегом, упавшим с дерева. Сказочное видео не оставило ее поклонников равнодушными. «В этом году все такое настоящее, люди, отношения, зима..», «Снежная фея..дремучего леса..Сказочно красиво…», «Я вчера точно так сделала!!!! Класс!!!! Такой позитив и положительные эмоции!», «Саша, ты очень красивая», «Какая прекрасная пара», — прокомментировали пост подписчики. К слову, сына супруги почти не показывают. На этот раз они тоже его предпочли не «светить» во время прогулки.

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