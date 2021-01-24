Модница недели: эксперты оценили образы Анны Банщиковой в новом сезоне «Ищейки»

На Первом канале стартовал показ нового сезона детективного сериала «Ищейка». Неподражаемая Анна Банщикова в роли следователя Александры Кушнир, наконец, смогла ужиться сразу с несколькими социальными ролями – любящей женой, заботливой матерью и опытным сотрудником уголовного розыска.

А как она при этом выглядит – оценили эксперты портала Teleprogramma.pro. Имиджмейкеры, модель и даже мастер по прическам поставили свои оценки образам Банщиковой.

Первый образ — в темных тонах

Имиджмейкер Лариса Тимиряева считает, что весь образ выдержан в стилистике декаданса, который абсолютно не выглядит мрачным, потому что гармонично сочетается со стилистическим типажом Анны Банщиковой.

«Посмотрите на черты ее лица, загляните в ее глаза, какая в них глубина, мудрость и печаль. Под эти цвета просто идеально вписывается юбка длины миди и глухой ворот. Этот образ отражает и суть героини Александры Кушнир – «ищейки». Она не задумывается о своей женственности, заточена на раскрытии преступления. Мудрая, тонко чувствующая, глубокая, в себе. Она достает догадки из себя, из своей глубины. Я смотрю на образ и мне понятен характер героини, ее суть. А отразить характер героини и роли через образ — это самое главное, поэтому моя оценка – 10 баллов», — сказала Тимиряева.

Эксперт по имиджу Елена Бестави, глядя на первый образ, похвалила художников по костюмам.

«Героиня Анны – профессионал в своем деле, которая ради работы готова на все. При этом в жизни она очень не собрана и абсолютно безразлична к порядку. Смотрите, рубашка, юбка со складками и высокие сапоги. Все лаконично. Можно было бы сказать, что это классический стиль, если бы не эта черная рубашка, явно из хлопка. Она вносит в образ некую неряшливость, что очень соответствует образу героини Анны. 10 баллов», — заключила Бестави.

Модель Кира Дихтяр считает, что этот образ отлично подходит героине.

«Строгий, монохромный образ, где темные цвета перекликаются друг с другом. Достаточно удачный выбор для такого кадра, подчеркивает серьезность и авторитет. Длина плиссированной юбки отлично гармонирует с обувью, что делает образ не слишком грубым, но и не оставляет намека на легкомысленность. 10 из 10», — отметила Дихтяр.

Второй образ — в уличном стиле

Кэжуал в сочетании с классикой – модная тенденция, считает Лариса Тимиряева.

«Видно, что серьезная деловая женщина, свободолюбивая, ведущая динамичный образ жизни и не демонстрирующая открыто свою женственность. Такими качествами обладают современные независимые француженки, видимо, поэтому образ с нотками французского стиля: бежевое классическое пальто в сочетании с черными аксессуарами, удобная, но не спортивная обувь, французский шарф на шее, да и прическа гармонично вписывается в этот стиль. Мне все понятно. 10 баллов», — сказала Тимиряева.

Елена Бестави отметила, что аутфит состоит из сочетания двух стилей — классического и натурального.

«Я бы сказала, что такой вариант выбирают женщины, которым нужно быстро решать свои важные дела. Все лаконично, строго и комфортно. И очень спокойных оттенков. Пожалуй, только шарф в этом образе для меня как нотка, говорящая об авантюризме, присущем героине. Я сразу вспомнила Андрея Миронова в фильме «12 стульев» — «Командовать парадом буду я!». 10 баллов», — отметила Бестави.

Кира Дихтяр считает, что образ слегка перегружен за счет большой сумки и массивного шарфа.

«Пальто классического кроя можно было бы просто дополнить ремнем и погонами, подобрав высокие сапоги на низком каблуке или вовсе на почти плоской подошве. Здесь хорошо смотрелись бы коричневые оттенки, а не сборная солянка из денима, зеленого и бежевого. Поэтому только 5 баллов», — подчеркнула Дихтяр.

Третий образ — в юбке сливового оттенка

Лариса Тимиряева отметила, что этот образ выглядит каким-то незаконченным, даже неопрятным.

«Юбка кажется не по размеру большой, бесформенный, из хлипкого трикотажа, лонгслив, из под которого, зачем-то выглядывает белый край майки… Она выглядит несобранной, хотя это несвойственно характеру героини. Больше 3 баллов поставить не могу», — заключила Тимиряева.

Елена Бестави по-своему оценила этот наряд Банщиковой.

«Снова юбка, но теперь это бордовая юбка. А в этом цвете много красного пигмента. Героиня Анны, словно напоминает всем, что она женщина! Правда, при этом немного смущает цвет джемпера. При таком вызове хотелось бы цветового подтверждения и наверху. Но тогда это уже была бы не Александра Кушнир. 10 баллов», — отметила Бестави.

Смесь цветов в этом образе смутила Киру Дихтяр.

«В этом образе намешано слишком много. Как цветов и фактур, так и деталей в принципе. Глядя на это фото трудно сказать, что перед нами следователь полиции. Скорее, это домохозяйка или учитель иностранного языка в начальной школе. Оставив шапку, можно было бы создать более строгий, но при этом спокойный образ или хотя бы грамотно составить его по цветам. 3 из 10», — заключила Дихтяр.

Прическа — неотъемлемая часть образа

Эксперт по волосам Ксения Бобылева сказала, что у актрисы классическое градуированное каре, с удлиненной челкой «шторкой».

«В целом, стрижка достаточно классическая, однако челка «шторка» очень актуальна и придает прическе законченный вид. С ней можно экспериментировать различными способами укладки, что позволяет образу быть мобильным и универсальным для любого вида мероприятия: офис или вечерний выход, так же и для повседневной носки. Цвет волос также актуален для нынешнего сезона, но подобную стрижку лучше всего разбавлять светлыми или темными акцентами, которые создают еще больший визуальный объем, подчеркивают структуру волоса и динамику стрижки в движении», — отметила Бобылева.

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Подводим итоги

Первый образ Анны Банщиковой получил максимальное количество баллов — 10. Второй — 8,3 балла. А вот третий — очень низкую оценку, всего 5,3 балла.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

Елена Бестави – эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch. Украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim.

Ксения Бобылева — художник-модельер по парикмахерскому искусству. Опыт работы в индустрии красоты как женского мастера с 2016 года, в барберинге с 2019.

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