«Родом из 90-х»: модный эксперт разобрала образ Виктории Лопыревой в брюках на бедрах

Недавно стало известно, что 37-летняя модель Виктория Лопырева получила высокую должность в Москве. А пока блондинка греется в лучах солнца Флориды и радует фанатов новыми образами. На этот раз в своем Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в широких брюках на бедрах и кроп-топе. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что Виктория уловила трендовые реплики 90-х: широкие брюки с низкой посадкой на бедрах, кроп-топы, позволяющие демонстрировать пресс.

«Ткани и цвета также «родом из 90-х»: вареная джинса и «розовый шок». Такие небрежно-расслабленные образы характерны и для стиля «нормкор», но в образе Виктории мы находим изрядную порцию «гламура» 2000-х», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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