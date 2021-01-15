«Так может только Светлана»: Бондарчук впечатлила своим образом модного эксперта

Совсем недавно Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко грелись на мальдивских пляжах, а теперь гуляют по заснеженной и морозной Москве. Одеваются, соответственно, по погоде: валенки и шубы. Так, телеведущая предстала на снимке в своем Instagram в новом образе, который понравился эксперту портала Teleprogramma.pro, имидж-стилисту Ольге Трофимовой.

«Светлана чаще всего делает акцент на цвет, не боится экспериментировать. Здесь мы видим буйство красок, апельсинового цвета платок в русском стиле, бомбическая шуба из леопарда, голубые джинсы и комбинированная сумка. Платок и деним перекликается с сумкой. Яркий оттенок дублируется в незначительных деталях во всем образе. Так может одеваться только Светлана Бондарчук», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.

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