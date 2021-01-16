Цветная шуба, брюки-дудочки, мини: 6 стильных образов Аллы Пугачевой этой зимой

Жена Максим Галкина всегда обладала особым чувством стиля. Разобрала гардероб звезды для портала Teleprogramma.pro модель и блогер Кира Дихтяр. Оказалось, что и Примадонна совершает модные ошибки.

Алла Пугачева не так давно отметила 71-летие. Многие поклонники восхищаются тем, что артистка следит за собой, похудела и сменила гардероб. Бесформенные балахоны певица уже давно не носит. Несколько лет назад она сменила стилиста. Теперь она все чаще появляется в молодежных образах. При этом она выбирает фасоны, которые скрывают недостатки и подчеркивают ее достоинства. Жена Максима Галкина предпочитает подчеркивать стройные ноги и делать акцент на талии.

Увидеть Аллу Борисовну в одном и том же наряде сложно. Ей дарят вещи даже имениты модельеры. Она дружит с модельером Валентином Юдашкиным и дизайнером Игорем Гуляевым. В чем этой зимой ходит Примадонна, портал Teleprogramma.pro решил показать нашим читателям. А модный блогер и модель Кира Дихтяр оценила аутфиты звезды.

Стоит отметить, что в арсенале Пугачевой есть и трендовые брюки клеш, и дубленки, которые очень актуальны в этом году, а также ботинки на массивной подошве, ставшие трендом сезона.

Праздничные образы Аллы Борисовны

Недавно миновали новогодние каникулы. Пугачева любит отмечать Новый год и Рождество с друзьями. На этот раз тоже не обошлось без танцев до утра. В главную ночь в году она предстала в белом наряде. Певица выглядел изящно в юбке плиссе с перламутровым отблеском и болеро жемчужного цвета. Наряд дополнила сначала босоножками, а после прогулки сменила их на мягкие лоферы. В одном стиле с ней оделась дочка Лиза. Семилетняя девочка на банкете резвилась в пышном белом платье с кружевом.

Алла Борисовна открыла только тонкие щиколотки и ключицы. Артистка выглядела очень стройной, а наряд получился праздничным и воздушным.

А вот Рождество она отметила в гостях у друзей. На этот раз Примадонна выбрала лаконичный и сдержанный образ. На ней были брюки-дудочки и блузка с открытой линией плеч. Ботинки с квадратным мысом подчеркнули сдержанность лука, а вот сумка в виде золотого конверта разбавила наряд и внесла нотку праздника.

«Этот базовый образ можно использовать в качестве повседневного. Нравятся открытые плечи, но длина сумки через плечо, ее цвет и фактура невыигрышно выделяются. Создается впечатление, что перед выходом необходимо было взять несколько вещей с собой, которые не уместились в карманы. Гораздо лучше бы смотрелась контрастная белая сумка в виде большого клатча», — высказалась Кира.

На одном из других посиделок Примадонна отметилась в более вечернем луке. На ней была черное двойное платье с верхом из шифона и пышной полупрозрачной юбкой из органзы с вышивкой. Артистка выпрямила волосы, что делает редко, и надела подвеску в виде микрофона.

«Платье в привычном стиле Аллы Борисовны. Выбор прозрачной юбки вполне уместный, но форма черных аппликаций несколько дешевит образ. Это рождает ассоциацию с домашним текстилем, а не с модным вечерним образом», — отметила Дихтяр.

Повседневные образы с шиком

Алла Борисовна даже дома не всегда ходит в халате. Ее даже в зимнюю пору можно увидеть в мини. Так она делала массаж ног сыну Гарри, облаченная в черное лаконичное платье. Она сочетала его с колготками и ботинками без каблука. Небрежная прическа сделала ее образ очень нежным. К слову, эксперты не раз отмечали, что днем певица носит светлые вещи, а вечером предпочитает черные.

А вот когда еще не было сильных холодов, на прогулки Пугачева ходила в укороченном пальто оверсайз белого цвета в трендовую клетку. Она дополняла его необычной шапкой круглой формы, а также кожаными брюками клеш с молниями снизу. Так артистка подчеркивала стройность ног и скрывала область живота.

В январе настали морозы, поэтому в гости Примадонна отправилась уже в шубе, но тоже выбрала необычный цвет мехового изделия. На ней была шуба дымчато-голубого окраса. Она сочетала ее с замшевыми ботинками на толстой подошве.

«Опять же базовый образ на зиму, с симпатичными ботинками и пальто. И опять та же сумка! Серебряный металлик добавили бы акцент, а его в этом случае не хватает. Образ подошел бы девушке и женщине любого возраста, здесь нет каких-то примечательных моментов, за которые можно зацепиться. По факту его просто можно назвать неинтересным», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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