«Невероятно стильное»: невестка Орбакайте похвасталась платьем с капюшоном и сумкой Prada

Алена Краснова уже три года счастлива в браке с сыном Кристины Орбакайте — Никитой Пресняковым. Молодой человек продолжил династию своей семьи и стал музыкантом. Однако ему ближе рок, а не поп-музыка. У него теплые отношения с родными. На свадьбу бабушка Алла Пугачева подарила ему квартиру в Москве. Также он присматривает за ее бывшей дачей, расположенной у реки Истра. Пара там часто проводит время.

Во время новогодних каникул Алена и Никита нежились дома, почти не покидая родных стен. Но теперь они вновь вернулись к активной жизни. перед тем, как отправится на горнолыжный курорт, невестка Орбакайте решила показать обновки. Она вышла на улицу в черном платье свободного кроя с капюшоном. Наряд в спортивном стиле она дополнила сумкой Prada. Позировала Краснова в заснеженном саду Пугачевой у той самой бывшей дачи Примадонны. Там еще сохранились деревья.

«Объемные вещи, в которых можно завернуться и утонуть — моя страсть. Платье с капюшоном с обновленным дизайном невероятно стильное и при этом комфортное, как любимый свитер», — поделилась модель.

Жена Преснякова не скрывает, что очень любит делать покупки, поэтому ее гардероб постоянно переполнен. Девушка нашла выход из этой ситуации. Она время от времени продает вещи, которые не носит. К слову, ее образы очень многим нравятся. На этот раз поклонники тоже осыпали девушку комплиментами.

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