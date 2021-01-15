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«Невероятно стильное»: невестка Орбакайте похвасталась платьем с капюшоном и сумкой Prada

Алена Краснова призналась, что ей импонируют объемные вещи.

«Невероятно стильное»: невестка Орбакайте похвасталась платьем с капюшоном и сумкой Prada
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: Globallookpress.com

Алена Краснова уже три года счастлива в браке с сыном Кристины Орбакайте — Никитой Пресняковым. Молодой человек продолжил династию своей семьи и стал музыкантом. Однако ему ближе рок, а не поп-музыка. У него теплые отношения с родными. На свадьбу бабушка Алла Пугачева подарила ему квартиру в Москве. Также он присматривает за ее бывшей дачей, расположенной у реки Истра. Пара там часто проводит время.

Во время новогодних каникул Алена и Никита нежились дома, почти не покидая родных стен. Но теперь они вновь вернулись к активной жизни. перед тем, как отправится на горнолыжный курорт, невестка Орбакайте решила показать обновки. Она вышла на улицу в черном платье свободного кроя с капюшоном. Наряд в спортивном стиле она дополнила сумкой Prada. Позировала Краснова в заснеженном саду Пугачевой у той самой бывшей дачи Примадонны. Там еще сохранились деревья.

«Объемные вещи, в которых можно завернуться и утонуть — моя страсть. Платье с капюшоном с обновленным дизайном невероятно стильное и при этом комфортное, как любимый свитер», — поделилась модель.

Алена Краснова
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Жена Преснякова не скрывает, что очень любит делать покупки, поэтому ее гардероб постоянно переполнен. Девушка нашла выход из этой ситуации. Она время от времени продает вещи, которые не носит. К слову, ее образы очень многим нравятся. На этот раз поклонники тоже осыпали девушку комплиментами.

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