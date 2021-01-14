Навка поддержала тренд на клетку, облачившись в костюм с меховыми манжетами, как у Лопыревой

Особую популярность в этом сезоне приобретают меховые манжеты на костюмах. Так, недавно модель Виктория Лопырева позировала в подобном на просторах Дубая. Остановила свой выбор на таком дизайне и фигуристка Татьяна Навка.

Она выбрала костюм цвета фуксии в мелкую клетку, которая также мега-популярна в этом осенне-зимнем периоде. Образ дополнила белой рубашкой в классическом стиле. Снимок, на котором Татьяна позировала вместе с бизнесвумен Ольгой Слуцкер, она разметила в своем Instagram. К слову, предприниматель 14 января отметила свой очередной день рождения.

Напомним, что в прошлом году Навка была в числе судей шоу «Ледниковый период», в котором сама неоднократно выступала, как участница на протяжении многих лет.

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