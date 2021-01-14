«Как я люблю маки»: Водянова вышла в свет в пудровом костюме Сергеенко и белоснежных сапогах

Модель показала, как готовится к интервью. Она побывала в фешенебельном отеле, где встретилась с журналистами.

Наталья Водянова для многих давно стала иконой стиля. Девушка с 17 лет блистала на мировых подиумах. Теперь она появляется на модных показах известных кутюрье чаще всего в роли гостьи. А в минувшем году русская красавица узаконила отношения с французским миллиардером Антуаном Арно. Он является сыном одного из богатейших людей на планете, а также президентом компании Louis Vuitton.

Не только для светских раутов, но и простых прогулок с детьми Наталья выбирает элегантные образы. Она признавалась, что в Париже даже мусор не стоит выносить без роскошного образа. В последнее время модель почти не покидала свой особняк, но после каникул у нее начались трудовые будни. 14 января она поделилась кадрами, на которых предстала в фешенебельном отеле рядом с центром Париже. Визажисты сделали ей укладку и макияж.

Водянова облачилась в водолазку нюдового цвета и пудровый костюм бренда Ульяны Сергеенко, состоящего из мини-юбки и жакета. Наряд дополнили белоснежные кукольные сапоги с широким голенищем. У нее получился классический образ в стиле Барби.

«Спасибо всем за то, что всегда заставляете меня чувствовать, что работа — это дом», — отметила звезда. «Оттенок помады — маковый поцелуй и некоторые из вас знают как я люблю маки», — добавила она.

Затем Наталья встретилась с журналистами и несколько часов отвечала на вопросы и рассказывала о том, как ухаживает за собой. Поклонники в свою очередь были очарованы ее элегантным нарядом. «Приятно видеть, как ты работаешь, жизнь кажется почти нормальной», «Какая красавица», «В любви», «Просто цветочек», «Такая нежная и юная», — прокомментировали пост подписчики.

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