«Копия Примадонны»: Лиза Галкина провела модный эксперимент с красной шапкой

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой та еще модница. Да и с чувством юмора у 7-летней Лизы все хорошо. Она может от души повеселить маму, смастерив из бумаги сандалии. Или же, надеть на голову шапку с помпоном своеобразным способом, как получилось на этот раз. Снимок девочки появился на одной из ее фан-страниц в Instagram.

«Копия Примадонны», — подписано фото.

Фанаты умилились новым образом Лизы.

«Божественное создание! Симпатюля! Красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом сентябре Лиза и ее брат Гарри стали первоклассники. Двойняшки успевают не только ходить в школу, но и изучать иностранные языки, петь песни и даже играть на фортепиано.

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