Одна на Мальдивах, другая — в Майами: Глюк’OZA и Мария Горбань предстали в одинаковых купальниках

Случайно сразу несколько звездных модниц для отпуска выбрали не только наряды одного цвета, но и фасона. Ксения Бородина одна из первых задала тренд.

Января уже по традиции стал месяцем, когда звезды разъезжают по курортам. Несмотря на пандемию коронавируса, несколько мест стали особенно популярным местами отдыха; Десятки артистов выбрали Мальдивы, не меньше приехали в Дубай и на Бали. На днях Мария Горбань тоже вывезла семью к океану. Теперь она делится красочными кадрами с пляжа. Как всегда, актриса взяла с собой массу купальников.

14 января Мария опубликовала первое фото в купальнике с Мальдив. Она позировала в лавандовом монокини из сжатой ткани. Наряд позволил ей подчеркнуть талию и блеснуть округлыми бедрами. 34-летняя девушка является мамой, но следит за фигурой. Она не раз играла жену Дмитрия Нагивае в кино, о чем любят вспоминать ее фанаты.

«Отдых всем к лицу! А мама отличный фотограф! Приехали в сказочное место», — похвасталась звезда.

В этот же день в таком же купальнике отметилась Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’OZA. Певица приехала в Майами, где проведет ближайшие недели. Она тоже поспешила показать свою фигуру в купальнике. поклонники поразились тому, что у нее был точно такой же наряд, как у Горбань. 34-летняя артистка тоже обладает стройной фигурой, поэтому продемонстрировала свои прелести.

А ранее Ксения Бородина тоже примерила слитный купальник из рельефной ткани, но предпочла нюдовый цвет. Похоже, что телеведущая стала одной из первых, кому приглянулся фасон, облегающий каждый изгиб фигуры. Поклонники восхитились красотой девушек.

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