«Хоть не с дулькой»: Бородина в трендовых сапогах сезона вернулась на работу после отпуска

Ксения Бородина в декабре много работала. Особенно ответственными съемки были на шоу «Дом-2», так как реалити решили закрыть. Телеведущая вместе с Ольгой Бузовой попрощалась с участниками телестройки. Затем она вслед за коллегой улетела отдыхать с семьей на Мальдивы. Две недели знаменитость нежилась на пляже и сменяла один купальник на другой. Но накануне она вернулась в Москву и сразу выразила недовольство морозной погодой.

Несмотря на то, что «Дом-2» больше не выходит в эфир канала ТНТ, Ксения осталась ведущей других передач. 14 января она впервые поспешила на работу в этом году. Девушка отвезла детей в школу, а затем приехала в студию. Она сильно обгорела на солнце, но гримеры все скрыли за слоем макияжа. Бородина для такого дня выбрала юбку-шорты и блузку с принтом в виде звездочек. Изюминкой образа стали белые ботинки на массивной подошве GIA PernilleTeisbaek, которые стоят 50 тысяч рублей.

К слову, телеведущая всегда следит за трендами. А такой фасон обуви стал самым популярным в этом сезоне. Такие сапоги носят: Наталья Рудова, Анастасия Решетова, Вера Брежнева, Кети Топурия и другие звезды.

«Соскучилась по makeup и укладке, хоть не с дулькой как все эти дни», — поделилась Ксения.

После работы она отправилась с подругой в ресторан. Она надела свою шубу из дорогого натурального меха и прогулялась во время снегопада. Девушка возмутилась, что ее прическа испортится.

«Ну до чего ж я у мамы хороша!» — восхитилась звездой подруга.

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