«Стильно, нежно и женственно»: модный эксперт похвалила Арзамасову за выбор наряда

В конце прошлого года Лиза Арзамасова стала женой Ильи Авербуха. С обретением нового социального статуса 25-летняя актриса, по мнению фанатов, стала больше внимания уделять своему гардеробу. На этот раз девушка подобрала образ в уличном стиле в модной минималистической тенденции. В нем она запечатлелась на берегу Черного моря в Сочи, где вместе с мужем провела новогодние каникулы. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что выглядит Лиза стильно, нежно, модно и женственно.

«Мягкое гармоничное цветовое комбинирование шоколадного, молочного шоколада, что мгновенно сделало гармоничным, приятным глазу. Если рассматривать по деталям, то каждая вещь трендовая. Легкое пальто-рубашка просто на пике. Джинсы-бойфренды с высокой посадкой и подвернутыми штанинами из моды и не выходили», — сказала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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