Это любовь: Пугачева в коротком мини-платье и косухе запечатлелась рядом с мужем

О любви Аллы Пугачевой к черному цвету известно уже давно. Примадонна не упускает возможности появиться на публике в платье своего любимого оттенка. Так, на снимке, который появился на одной из фан-страниц Аллы Борисовны в Instagram, она позировала вместе с мужем Максимом Галкиным. Артистка запечатлелась в черном мини-платье с широким ремнем и нюдовой косухе из замши. Образ добавила белой обувью на плоской подошве.

«Счастья вам! Какие вы классные! Счастливая семья!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Пугачева и Галкин отметят очередной юбилей совместной жизни. В официальный брак они вступили в 2011 году. А спустя еще два стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. Кроме того, у Примадонны есть старшая дочь Кристина Орбакайте и трое внуков.

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