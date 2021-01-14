В народном стиле: Бондарчук выбрала платок с бахромой, как у Водонаевой и Стриженовой

В конце прошлого года Светлана Бондарчук отметила свое 52-летие. На вечеринке в индийском стиле повеселились многие звезды шоу-бизнеса. А сразу после нее блондинка в компании мужа отправилась на Мальдивы. По возвращению в Москву, телеведущая решила продолжать радовать фанатов новыми образами, теперь уже зимними, публикуя фотографии в своем Instagram.

На этот раз она облачилась в пальто нюдового оттенка и платок апельсинового цвета в народном стиле. В подобных ранее появлялись на публике Екатерина Стриженова и Алена Водонаева. Завершила образ Бондарчук объемной сумкой.

«Красотка! Шикарная! Класс», — писали пользователи Сети.

Напомним, что после развода с режиссером Сергеем Бондарчуком, Светлана снова влюбилась. Летом 2020 года она вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.

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