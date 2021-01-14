По стопам сестры: Анна Бузова похвасталась новой шубой из скандинавской норки

Ольга Бузова встретила Новый год на Мальдивах со своим возлюбленным Давой. Она заранее подарила подарки близким. Незадолго до отъезда девушка сильно переживала за здоровье своей сестры Анны Бузовой, которая неожиданно перенесла инсульт. Однако 32-летняя родственница артистки быстро поправилась. Праздники она отметила дома с родными. Примечательно, что девушка старается держаться в тени своей знаменитой сестры.

Анна имеет свой салон красоты, а также ведет блог. У нее есть возлюбленный, с которым она вместе длительное время, но свадьбу они играть не спешат. Как и Ольга, девушка любит хорошо выглядеть и наряжаться. Не так давно Бузова-старшая купила белоснежную шубу. В ней она появлялась на светских раутах и даже прощалась с участниками «Дома-2», так как проект закрыли. Решила пополнить гардероб мехами и ее сестра.

Накануне Анна поделилась снимком, на котором позировала в шубе коричневого цвета с принтом Louis Vuitton. Наряд из скандинавской норки она сочетала с водолазкой и джинсами. Девушка с радостью покрасовалась на камеру. «Анечка, Вы очень красивая! Будьте счастливы», «Много шуб не бывает?!», «Анечка, как вы шикарно выглядите!», «Просто шикарная!», «Крутая шубка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, в этом сезоне многие звезды отдали предпочтение натуральному меху.

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