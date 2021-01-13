Воздушное: Полина Гагарина вслед за Натальей Рудовой нарядилась в белое платье в стиле Барби

Певица поделилась романтическим кадром с отдыха. Она призналась, что ее дочка уже мечтает остаться жить на острове.

Полина Гагарина всегда любила подчеркивать свою женственность. На сцене девушка всегда предстает в роскошных вечерних нарядах. В ноябре она специально обновила гардероб перед праздниками.

После развода с Дмитрием Исхаковым певица стала еще усерднее заниматься спортом. Поклонники заметили, что ее фигура стала просто точеной. Осиную талию артистка подчеркивает нарядами с корсетами, а также любит вытянуть образ за счет каблуков.

Последние несколько недель Полина отдыхает на Мальдивах. Она смогла вывезти отдохнуть сына Андрея от первого брака и дочку Мию от второго мужа. По слухам, компанию певице также составляет новый возлюбленный. Девушка показывала мужчину в соцсети, но прятала его лицо.

В скором времени она вернется домой, но пока блондинка наслаждается последними днями отпуска. 13 января она нарядила с белое мини-платье с юбкой солнце и пышными рукавами. В нем Гагарина прогулялась по пляжу в канун старого Нового года.

«Левитация. Остаются последние деньки… Миюша собирается здесь жить», — написала она.

Примечательно, что на днях Наталья Рудова тоже надела платье в стиле Барби. Актриса отдыхает в Дубае с подругой. Поклонники отметили, что романтический образ идет Полине. Многие посчитали, что она выглядит влюбленной, так как на фото почти пархает.

«Воздушная», «Красотка какая», «Летящей походкой ты вышла из мая», «Мия права, жить на море-океане с дельфинами. Не жизнь, а рай», «Девушка явно влюблена», — прокомментировали пост подписчики.

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