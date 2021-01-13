«Бросается в глаза»: имиджмейкер оценила образ Ларисы Вербицкой в трендовом трикотажном платье

Старый Новый год телеведущая Лариса Вербицкая решила встретить в сером наряде. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в платье по фигуре, дополнив его объемными сумками на поясе. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева считает, что такой объемный аксессуар на ее точеной фигуре выглядит громоздко.

«Он первое, что бросается в глаза и забирает на себя все внимание. А вот платье трендовое. Трикотажные, лаконичного кроя, платья, длины миди с высоким воротом просто на пике популярности. И его нежный цвет идеально гармонирует с нежностью Ларисы. Поменять пояс на ремень и образ будет более гармоничным, легким, лаконичным в модной тенденции минимализма, тем более на вороте уже есть завязка с узлом, на талии еще один узел – лишний», — сказала Тимиряева.