Нежный образ: 71-летняя Пугачева запечатлелась в лавандовой шубе и белоснежных перчатках

Тренд на натуральный мех этой зимой поддерживают многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них актриса Екатерина Климова, телеведущая Лариса Гузеева, продюсер Яна Рудковская. Не осталась в стороне и Примадонна отечественной эстрады.

На одной из фан-страниц Аллы Борисовны в Instagram появился снимок, на котором 71-летняя артистка позировала в шубе лавандового цвета. Образ она дополнила белоснежным перчатками из гладкой кожи и шарфом цвета графита, который повязала на голове.

«Вы прелесть! Очень красивый цвет шубы! Какая шикарная!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Будни в замке: Пугачева в черном платье с воротником из белого атласа запечатлелась с дочкой Лизой Примадонна несколько раз облачалась в свой любимый лаконичный наряд за последние годы.

Напомним, более девяти лет Алла Пугачева состоит в барке с юмористом Максимом Галкиным. Пара воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, которые в прошлом сентябре стали первоклассниками.

Смотрите также: