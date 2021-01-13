Нежный образ: 71-летняя Пугачева запечатлелась в лавандовой шубе и белоснежных перчатках

Тренд на натуральный мех этой зимой поддерживают многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них актриса Екатерина Климова, телеведущая Лариса Гузеева, продюсер Яна Рудковская. Не осталась в стороне и Примадонна отечественной эстрады.
На одной из фан-страниц Аллы Борисовны в Instagram появился снимок, на котором 71-летняя артистка позировала в шубе лавандового цвета. Образ она дополнила белоснежным перчатками из гладкой кожи и шарфом цвета графита, который повязала на голове.
«Вы прелесть! Очень красивый цвет шубы! Какая шикарная!» — писали пользователи Сети.
Напомним, более девяти лет Алла Пугачева состоит в барке с юмористом Максимом Галкиным. Пара воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, которые в прошлом сентябре стали первоклассниками.