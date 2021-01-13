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Нежный образ: 71-летняя Пугачева запечатлелась в лавандовой шубе и белоснежных перчатках

Примадонна отдала предпочтение натуральному меху необычного оттенка.

Нежный образ: 71-летняя Пугачева запечатлелась в лавандовой шубе и белоснежных перчатках
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Тренд на натуральный мех этой зимой поддерживают многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них актриса Екатерина Климова, телеведущая Лариса Гузеева, продюсер Яна Рудковская. Не осталась в стороне и Примадонна отечественной эстрады.

На одной из фан-страниц Аллы Борисовны в Instagram появился снимок, на котором 71-летняя артистка позировала в шубе лавандового цвета. Образ она дополнила белоснежным перчатками из гладкой кожи и шарфом цвета графита, который повязала на голове.

«Вы прелесть! Очень красивый цвет шубы! Какая шикарная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, более девяти лет Алла Пугачева состоит в барке с юмористом Максимом Галкиным. Пара воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, которые в прошлом сентябре стали первоклассниками.

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