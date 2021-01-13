«Шикарный вид»: Судзиловская в шелковом пеньюаре блеснула декольте

Олеся Судзиловская работает над новым фильмом. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фото со съемочной площадки. На снимке актриса позировала с распущенными локонами в шелковом пеньюаре оттенка припыленной розы, блеснув декольте.
«С первым рабочим днем», — подписала фото Судзиловская и добавила хэштеги «снимается кино» и «работаем».
Фанаты оценили образ актрисы.
«Шикарный вид! Огонь! Ой, какая красивая! Красота! Фото – огонь!» — писали пользователи Сети.
Блондинка часто радует своих подписчиков разными образами, демонстрируя подтянутую фигуру. Напомним, в этом году Судзиловской исполнится 47 лет. Более 10 лет она замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пара воспитывает сына Артема.