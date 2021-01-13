«Ужин»: Гагарина запечатлелась без макияжа, блеснув «ложбинкой греха» в черном топе

В новый год Полина Гагарина с сыном Андреем и дочкой Мией улетела на Мальдивы. Там она арендовала виллу за 300 тысяч рублей в сутки и наслаждается отдыхом в компании детей и нового возлюбленного. Им стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, который старше артистки на 15 лет.

В своем микроблоге Полина опубликовала снимок, на котором запечатлелась без макияжа в черном топе, блеснув декольте. К вечернему образу она добавила крупные украшения на шею.

«Ужин», — коротко подписала снимок Гагарина.

Напомним, что в конце прошлого года певица официально развелась с предыдущим мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Сначала он не давал разрешение на выезд их общей дочки за границу, но Полина нашла выход и отправилась на курортные острова на частном самолете.

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