Агата Муцениеце в белоснежном жакете и брюках клеш провела время с Александром Робаком

Агата Муцениеце еще год назад переживала, что расстается с Павлом Прилучным. Девушка скрывала причины размолвки, но потом призналась, что актер порой проявляет приступы гнева и даже применяет силу. Развод стал для нее болезненным периодом в жизни. Однако Павел вскоре стал жить с новой пассией Мирославой Карпович, а его бывшая жена сосредоточила внимание на карьере и снялась в нескольких проектах.

Более того, Агата стала заниматься спортом и в итоге теперь хвастается точеной фигурой, которую подчеркивает женственными нарядами. Также актриса покрасилась и нарастила волосы, сменив имидж. Не так давно она отдохнула на Мальдивах с детьми, а теперь снова погрузилась в работу. 12 января Муцениеце провела день на съемках. Она облачилась в белоснежный костюм с жакетом и брюками клеш.

«Друзья, пару часов грима и я красотка», — пошутила артистка.

Спустя несколько часов девушка показала, с чем проводит время на работе. «Ваша задача на этом сторисе найти звезду», — заявила она. Рядом с с Агатой оказался Александр Робак, который играет в театре и снялся в десятках сериалов, включая комедию «Жуки». Актриса веселись с коллегой и много шутила.

К слову, Робак женат на девушке по имени Ольга и воспитывает детей: Платона и Степана. От первого брака у него есть взрослый наследник Арсений.

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