«Могут попросить выйти вон»: Васильев озвучил главные женские ошибки в выборе одежды

Александр Васильев недавно отметил 62-летие. С ним дружат Юлия Барановская, Ани Лорак, Анна Нетребко и даже Алла Пугачева. Историк моды много путешествует, порой организует выставки нарядов знаменитостей, а также уже много лет ведет популярное шоу «Модный приговор». Своим опытом эксперт делится на мастер-классах, а также отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях. Накануне он рассказал о главных ошибках, которые допускают женщины, выбирая наряды для своего гардероба.

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«Сегодня мы поговорим про главные женские ошибки в выборе одежды. Их может быть много, а может быть очень мало. Одной из самых главных ошибок является неправильное видение своих пропорций и своей собственной фигуры. Излишняя обтяжка, зыбкий трикотаж. Синтетика, которую мы выбираем для этих целей. Эти ошибки являются показательными. Другие ошибки могут быть связаны с гаммой одежды. У каждого человека есть цвета, которые подходят, а есть те, которые явно не идут. Чаще всего это связано с цветотипом. Нужно учитывать цвет волос, цвет глаз, кожи, губ, другие параметры, включая цвет зубов и глазного яблока», — пояснил эксперт.

«Конечно, одна из главных ошибок — это уместность того или иного гардероба. Не стоит входить в салон самолета в вечернем платье с глубоким декольте, вышитым пайетками. Точно так же, не стоит приходить на званый ужин в спортивном костюме. Также не надо приходить на чужую свадьбу в белом эффектном платье. Тогда вас могут даже попросить выйти вон», — добавил он.

А вот о том, как правильно комбинировать одежду, Васильев пообещал рассказать в новом курсе «Формула моды». Он также намерен раскрыть секрет, как создать идеальный гардероб.

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