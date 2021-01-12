Елизавета Боярская является дочкой Михаила Боярского. Она продолжила актерскую династию. Девушка обладает эффектной внешностью и талантом, поэтому часто получает главные роли. Артистка состоит в браке с Максимом Матвеевым. В недавнем интервью она рассказала не только о жизни с мужем, воспитании детей и переезде в Санкт-Петербург, но и о том, как выбирает себе наряды. Актриса призналась, что не разбирается в моде, а из обуви у нее есть несколько стандартных пар балеток на разные случаи в жизни.

Поклонники не раз видели Елизавету в роскошных платьях на красных дорожках, а вот в обычно жизни она зачастую носит футболки и водолазки. Во время новогодних каникул девушка покаталась на лыжах с мужем со снежных склонов. Теперь они снова наслаждаются домашней идиллией. На новом фото Боярская предстала в джинсах с высокой талией и сливочной футболке. Ее обнимал Матвеев, который надел рубашку из денима и сливочную майку. А на его голове была повязана бандана.

«Цвет настроения — джинсы», — написала звезда.

Супруги оделись в одном стиле и смогли вызвать восторг у коллег и поклонников. «Любуюсь вами», — призналась Ирина Безрукова. «Превосходная пара», — отметила режиссер Лиене Грейфане. «Чем дальше, тем больше Максим напоминает Вашего отца, моего любимого актера», «Шикарные! Лиза — прелесть просто», «Какие вы красивые! Смотрю на вас и хочется такой же любви, которая считывается с такого взгляда!», «Классный, к стати, цвет! Удобнее для настроения и не придумать», «Так похудели, прям помолодели, молодцы и не узнать сразу», — прокомментировали пост подписчики.

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