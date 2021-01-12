«Моя любимая клеточка»: 52-летняя Стриженова в алом приталенном платье появилась в «Останкино»

Телеведущая не только похвасталась новым образом, но и поздравила Николая Носкова с юбилеем.

Екатерина Стриженова редко появляется на вечеринках и светских раутах. Артистка живет со своей семьей в загородном доме. Однако в 52 года она может похвастаться не только моложавым видом, но и стройной фигурой. Женщина ведет несколько передач на телевидении, поэтому всегда старается выглядеть безупречно. Главным ее оружием является одежда. Для каждого эфира она тщательно подбирает образы, стараясь выглядеть стильно и женственно.

На днях Стриженова вернулась к работе после новогодних каникул. Она сразу побывала в новой студии программы «Время покажет». Ей пришлось работать не только в новом интерьере, но и с новым соведущим, так как Артем Шейнин ушел в отпуск. А вот 12 января на съемках «Доброго утра» Екатерина принарядилась, чтобы в привычной обстановке отработать эфир. Она облачилась в алое клетчатое платье по фигуре с галстуком. Ведущая поддержала тренд на принт в виде шотландской клетки.

«Сегодня у Николая Носкова юбилей!!! Коляяяяя, ну ты знаешь…» — поздравила она артиста. «Катя проснись! Моя любимая клеточка», — настраивала себя звезда перед работой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие заметили, что за время отдыха она похорошела. Другие оценили ее новый лук. «О, Екатерина, до чего техника дошла, вас и тут и в телевизоре показывают», «Пора к внуку», «Как приятно просыпаться в вашей компании! Удачи на день! Счастливой жизни Николаю Носкову», «Катя, какое платье крутое», «Вам так идет красный», «Даже маникюр подходит к наряду», — прокомментировали пост подписчики.

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