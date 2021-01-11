Праздничный family look: Костенко нарядила дочерей в одинаковые пышные платья из органзы

Анастасия Костенко недавно отметила третью годовщину совместной жизни с Дмитрием Тарасовым. Они не только в свое время сыграли свадьбу, но и обвенчались. Тогда девушка часто подвергалась критике, так как футболист расстался с Ольгой Бузовой перед тем, как начал с ней встречаться. Однако она достойно пережила трудный период. Сначала модель родила избраннику дочку Милану, а потом еще одну наследницу Еву.

Костенко доказала, что готова следовать за мужем куда угодно, когда переехала вслед за ним в Казань. Несмотря на то, что в последние годы Тарасов часто меняет футбольные клубы, он живет в достатке и даже свозил свою семью на Мальдивы. На днях они вернулись домой после длительного отдыха. Анастасия успела соскучиться по фотосессиям и нарядила дочек в одинаковые пышные розовые платья из органзы с бантами.

Сама жена футболиста надела платье-сорочку горчичного цвета и свитер пастельного оттенка. Она позировала с наследницами дома у нарядной елки.

«Вчера приняли решение сходить в кинотеатр. Выбрали фильм на месте, озвучив все предпочтения. Нам предложили добрый отечественный рождественский фильм Михаила Локшина „Серебряные коньки“. Первые впечатления — радость от мощного прогресса российской кинематографии! Захватывающий сюжет, величественный и роскошный Петербург во всей его красе, герои, линии судеб которых по логике вещей не могли пересечься, но это случилось», — поделилась Костенко.

Многие поклонники признались, что фильм им тоже понравился. Однако фанаты больше были заинтересованы дочками звездной пары. Многие поразились тому, как они похожи на папу. «Такие красивые нежные девочки», «Ой, девочки, красотки! Молодец Настя, что родила таких прекрасных детей!», «Младшая вся в папу», «Ну копии Димы», — прокомментировали пост подписчики.

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