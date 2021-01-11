«Пробуем новую студию»: 52-летняя Стриженова предстала в белоснежной юбке плиссе и шелковой блузке

Артистка пояснила, почему ее соведущего Артема Шейнина заменили. Она отметила, что это только эксперимент.

Екатерина Стриженова родилась в семье писателя и журналиста Владимира Токманя, поэтому не удивительно, что и свою профессию она связала с телевидением. Женщина снялась в десятках кинокартин, но также она ведет несколько передач на телевидении. Поклонники привыкли видеть ее в эфире «Доброго утра». 31 декабре артистке пришлось даже заночевать в «Останкино», чтобы с каждым регионом страны встретить последний день 2020 года.

А вот на каникулах Екатерина смогла расслабиться. Она проводила время с дочкой Александрой, а также нянчила внука Петра, которого ей подарила старшая дочка Анастасия. Но 11 января телеведущая вернулась к работе. Она сообщила, что произошли перемены. Стриженова позировала в новой студии передачи «Время покажет», а также с новым соведущим. Раньше ее напарником был Артем Шейнин, но оказалось, что он ушел в отпуск.

Для первого рабочего дня Екатерина облачилась в белоснежную юбку плиссе и шелковую рубашку цвета фуксия. Наряд 52-летняя ведущая дополнила кроссовками.

«Пробуем новую студию и новых напарников! Ушибленный палец еще не зажил — пришлось работать в кроссовках», — пояснила знаменитость.

Некоторые поклонники были огорчены тем, что Шейнин временно отсутствует. При этом многие заметили, что Стриженова похорошела. Ее образ многим пришелся по вкусу. «Классный имидж», «Хотим видеть Артема», «Вы и в кроссовках красивы!! А где же старые ведущие?», «Наряд сегодня удивил», «Кстати, я заметила, что вы в кроссовках были. Но мне что-то новый формат не очень. Раньше лучше было», — высказались подписчики.

Смотрите также: