«Сильные эмоции»: Лобода в сверкающем жакете и зауженных брюках прогулялась с дочкой в Дубае

Светлана Лобода всегда подчеркивала, что семья для нее главное. При этом певица прославилась как одна из самых трудолюбивых женщин. Несколько лет назад ей стало плохо прямо во время репетиции перед концертом. Тогда девушка пообещала, что будет беречь себя и больше отдыхать. Свое слово она сдержала в 2020 году, когда из-за пандемии отменила большую часть концертов и пять месяцев отдыхала с дочками в Греции.

Свой день рождения Светлана тоже отпраздновала в теплых краях и даже успела понежиться на Мальдивах перед тем, как туда съехались другие знаменитости, чтобы отметить Новый год. А вот в январе она оказалась в Дубае.

Артистка приехала с наследниками и своей моложавой мамой. Днем они загорают на пляже, а вечером Лобода отправляется гулять по набережной и посещает рестораны. Так, накануне она поделилась кадрами, на которых отметилась со старшей дочкой Евангелиной.

В последнее время девочка все чаще одевается в одном стиле с мамой. На этот раз певица предстала в зауженных брюках и топе-бандо с глубоким декольте. Поверх она накинула сверкающий жакет. Сумка и туфли сочетались с нарядом по цветовой гамме. Евангелина, в свою очередь, надела леопардовый костюм в спортивном стиле с лампасами.

«Январь — месяц, который я всегда посвящаю семье. Чистые, сильные эмоции. Безусловная любовь», — написала звезда.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя мама. Некоторые отметили, что ее наследница повзрослела и стала еще больше похожа на родительницу. «Какие вы стильные», «Красавицы! И мама, и доченька!», «Вы очень похожи, как 2 капли воды!», «Вам завидуем», «Ева быстро растет», — прокомментировали пост подписчики.

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