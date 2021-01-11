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«Умело обыграла»: модный эксперт разобрала образ Водонаевой с платком в русском стиле

Имидж-стилист портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова восхитилась образом телеведущей.

«Умело обыграла»: модный эксперт разобрала образ Водонаевой с платком в русском стиле
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Экс-участница «Дома-2» и телеведущая Алена Водонаева следит за модными трендами и каждый свой аутфит подбирает от и до. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в белой с красным узором короткой шубке, красном платке в русском стиле и высоких сапогах, в которые заправила узкие брюки. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Ольга Трофимова осталась в восторге от образа Алены.

«Искренне порадовал образ. Наряд абсолютно впору календарю. Сейчас как раз идут Святки, а когда еще как не на Святки примерить на себя такой роскошный образ в русском стиле? Все аксессуары правильно подобраны и по стилистическим сочетаниям. Ярко все — от платка до шубки с мотивами стиля.

Абсолютно уместны сапоги на шпильке в красивом шоколадном цвете. Алена умело обыграла исконно-русский платок с сапогами и сумкой. Макияж, губы винного цвета гармонируют с перчатками и платком. Абсолютно безупречный образ. Браво!» — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы — более 10 лет.

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