Разбираем главные тренды наступившего года на примере нарядов звезд

Звезды по долгу службы лучше других разбираются в моде, поэтому многие из них уже прикупили вещи, которые будут в тренде весь нынешний год.

С помощью гардероба наших знаменитостей мы выяснили, в каком направлении в 2021-м будет развиваться мода.

Мы носили апельсин…

Витамины рекомендуют не только врачи, но и дизайнеры. Модный цвет — цитрусовый, особое предпочтение стилисты отдают апельсину. Так что раскрашивайте жизнь в апельсиново-мандариновые оттенки, как певица Жасмин, и с настроением будет все в порядке.

Джинс с тоником

В джинсовке теперь можно и в пир, и в мир — комбинезоны, платья, рубашки, куртки из денима обязаны быть в гардеробе каждой модницы. Вот и актриса Кристина Асмус приобрела джинсовый комплект, чтобы не отстать от прогрессивной общественности.

В сетях и в цепях

Телеведущая и певица Ольга Бузова традиционно собрала все тренды — мини, сетка, цепи. Стилисты разрешают носить экстремальное мини в этом сезоне даже в театр. Цепи могут присутствовать в наряде в виде бретелек, пояса. Сетка — надеваться сверху на платье или юбку или быть элементом декора, как у Ольги.

Скатертью дорога

Кружевные и ажурные мотивы в нарядах будут актуальны еще долго. Это могут быть вязаные воротники или вставки из кружева в любую вещь. Помните нарядные скатерти на праздничных столах наших бабушек — с ажурными вставками, часто связанными крючком? Ткань модных юбок и платьев теперь очень похожа на те самые скатерти. Это подтверждает наряд телеведущей Анфисы Чеховой. Весной мы увидим эти мотивы в коллекциях Chanel и Dior.

Укутайся в одеяло!

Главный цвет года — белый, а дизайнеры теперь изобретают наряды, напоминающие по форме одеяла, подушки. Накидки, бра, пальто, но чаще пуховики, как у певицы Анна Седоковой, похожи на уютные необъятные одеяла.

На широкую ногу!

Еще на год остаются востребованы брючные костюмы c жакетами с широкой плечевой линией, как у телеведущей Юлии Барановской. Ну и брюки тоже должны быть широкие. Такие модели подчеркивают хрупкость фигуры у миниатюрных дам, но также помогают и тем, кто хочет скрыть лишние килограммы. Самые актуальные цвета костюмов — белый (на торжество) и серый (в офис). Модно носить жакеты на голое тело или с топом, как у Юлии.

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