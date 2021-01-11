Экс-возлюбленная Эмина в лимонном платье с пышными рукавами предстала на Мальдивах

Эмин Агаларов известен как бизнесмен и артист. Но также поклонники знают, что он прекрасный папа. Мужчина развелся с первой женой Лейлой Алиевой, но принимает активное участие в жизни детей, которых она ему родила. Также в 2020 году певец расстался и со второй женой Аленой Гавриловой. У них подрастает дочка Афина, которой 3 декабря исполнилось два года. Девушка устроила праздник в честь именинницы, накрыв праздничный стол.

Обычно Алена крайне редко делится своими фото. Но новогодние каникулы она решила провести на Мальдивах. Бывшая возлюбленная Эмина уехала отдыхать с дочкой. Теперь она чаще радует поклонников красочными кадрами. Кто еще составляет компанию девушке, неизвестно, но она старается выглядеть безупречно даже на острове, где сложно встретить посторонних людей. Накануне Гаврилова нарядилась в льняное платье лимонного цвета с пышными рукавами. Она показала загорелую линию плеч.

А вот позже Алена переоделась в джинсовые шорты, топ карамельного цвета и рубашку оверсайз горчичного оттенка. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Бывшая избранница Агаларова очень быстро вернулась в форму после родов. На этот раз она похвасталась стильным повседневным образом для пляжа.

К слову, у Гавриловой также есть сын от прошлых отношений с «водочным королем» Рустамом Тарико. Мальчика тоже зовут Рустам. Девушка крайне редко показывает наследника. Возможно, что он отдыхает вместе с ней на курорте.

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