«Пусть всем будет радость»: Гузеева вслед за Распутиной и Климовой облачилась в шубу из дорогого меха

Несмотря на огромную популярность объемных пуховиков и нарядов из экомеха, натуральные шубы по-прежнему пользуются огромной популярностью у российских звезд. Дорогими мехами себя балуют актриса Екатерина Климова, певица Маша Распутина и другие. Последовала их примеру и телеведущая Лариса Гузеева. В своем Instagram она опубликовала фото с прогулки в заснеженном лесу, на котором позировала в роскошной черной шубе средней длины.
«Пусть нам всем будет радость», — подписала фото Гузеева.
Образ телеведущая дополнила серебристыми уггами и вязаной шапкой. Фанаты оценили новую публикацию Гузеевой.
«Есть женщины, которых годы обходят стороной! Прекрасная! Какая же вы классная!», — писали пользователи Сети.
Напомним, летом прошлого года стало известно, что Гузеева вновь вернется на съемочной площадку. Телеведущая сыграет роль сильной женщины в фильме «Жанна», режиссером которого станет Валерия Гай Германика.