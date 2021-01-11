«Пусть всем будет радость»: Гузеева вслед за Распутиной и Климовой облачилась в шубу из дорогого меха

Телеведущая поделались кадрами с прогулки в заснеженном лесу.

Несмотря на огромную популярность объемных пуховиков и нарядов из экомеха, натуральные шубы по-прежнему пользуются огромной популярностью у российских звезд. Дорогими мехами себя балуют актриса Екатерина Климова, певица Маша Распутина и другие. Последовала их примеру и телеведущая Лариса Гузеева. В своем Instagram она опубликовала фото с прогулки в заснеженном лесу, на котором позировала в роскошной черной шубе средней длины.

«Пусть нам всем будет радость», — подписала фото Гузеева.

Образ телеведущая дополнила серебристыми уггами и вязаной шапкой. Фанаты оценили новую публикацию Гузеевой.

«Есть женщины, которых годы обходят стороной! Прекрасная! Какая же вы классная!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, летом прошлого года стало известно, что Гузеева вновь вернется на съемочной площадку. Телеведущая сыграет роль сильной женщины в фильме «Жанна», режиссером которого станет Валерия Гай Германика.

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