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Вслед за Юдашкиной, Безруковой и Валерией: Распутина поддержала звездный тренд на объемные пуховики

Артистка отдала предпочтение молочному оттенку.

Вслед за Юдашкиной, Безруковой и Валерией: Распутина поддержала звездный тренд на объемные пуховики
Маша Распутина. Фото: Global Look Press

Объемные пуховики в этом сезоне на пике популярности. Модные дизайнеры представляли разные их варианты – короткие и длинные, с поясом и накладными карманами и, конечно же, в самых разных цветах. Многие российские звезды уже успели прогуляться в таких нарядах. Так, Ирина Безрукова выбрала пуховик «металлического» оттенка, Валерия – черного, а Марина Юдашкина предпочла светлый. Такой же решила приобрести и Маша Распутина. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором запечатлелась в объемном пуховике и меховой шапке.

«Как хорошо находиться в зимней сказке!», — написала Распутина.

Фанаты оценили образ артистки и засыпали ее комплиментами.

«Красавица! Какая же вы классная! Невероятно красивая!», — писали пользователи Сети.

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