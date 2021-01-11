Тренд на объем: Проскурякова вслед за Исинбаевой и Климовой выбрала короткий пуховик

В канун нового года Игорь Николаев и Юлия Проскурякова выпустили новую песню — «Я люблю эту зиму». Новогодние каникулы семья решила провести в России и насладиться настоящей зимой. Накануне они отправились в Суздаль. Фотографиями с этого мини-путешествия Юлия делится в своем микроблоге.

На снимках она позировала в укороченном объемном пуховике молочного оттенка. В подобных куртках ранее были замечены и другие российские звезды. Среди них – Екатерина Климова, Елена Исинбаева, Марина Юдашкина. Правда, каждая из них выбирает цвет на свой вкус.

Напомним, что объемные пуховики в этом сезоне – особый тренд. Модные эксперты советует не придерживаться каких-то определенных моделей. Они могут быть самыми разными – от длинных до коротких, с накладными карманами и с поясом.

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