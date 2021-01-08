В тренде: Саша Савельева вслед за невесткой Орбакайте выбрала кожаные брюки

Новогодние праздники подходят к концу. Однако некоторые до сих пор прикованы к дивану и наслаждаются просмотром любимых фильмов и телепередач. Специально для них исполнительница Саша Савельева разместила одну из последних публикаций в личном аккаунте.

Солистка группы «Фабрика» сообщила, что приняла участие в музыкальной битве «Угадай мелодию». Вместе с Натальей Подольской и Валерием Сюткиным артистка боролась за звание лучшего меломана. Отметим, что посмотреть на Савельеву будет интересно не только поклонникам программы Валдиса Пельша, но и ценителям моды.

Для эфира жена актера Кирилла Сафонова выбрала белоснежное боди с вырезами по бокам, а также брюки-клеш из кожи коричневого цвета. В качестве аксессуаров на Савельевой была массивная золотая цепь, а на ногах — ботильоны с острым носом в тон боди.

Отметим, что певица поддержала тренд на кожаные вещи. Ранее стилист портала Teleprogramma.pro положительно отозвалась о похожих брюках модели Алены Красновой. Однако не все поклонники Савельевой оценили вкус артистки:

«Вы сами придумали себе образ или Вам посоветовали так одеться?», «Саша — красотка! Но наряд правда не очень удачный….».

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