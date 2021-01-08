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Прогулка в горы: замужняя Арзамасова поддержала тренд на объемные пуховики вслед за Климовой, Исинбаевой и Бондарчук

Актриса вместе с мужем проводят новогодние каникулы в Сочи.

Прогулка в горы: замужняя Арзамасова поддержала тренд на объемные пуховики вслед за Климовой, Исинбаевой и Бондарчук
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

В конце декабря прошлого года 25-летняя Лиза Арзамасова стала женой 47-летнего Ильи Авербуха. Свадебная церемония прошла в кругу самых близких людей. В новый год молодожены улетели в Сочи, где экс-фигурист ставил ледовое шоу «Чемпионы» с участием многих именитых спортсменов.

Лиза тем временем наслаждалась природой и теплой погодой, а кадрами делилась в своем Instagram. На этот раз она показала, как побывала в горах. На снимке актриса позировала в трендовом объемном пуховике с капюшоном и белым мехом.

«Очень красивая! Вы прекрасны! Красота!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее объемные пуховики для прогулок выбрали и другие российские звезды. Так, Екатерина Климова запечатлелась на катке в сером пуховике с поясом, Елена Исинбаева выбрала «золотой» цвет, а Светлана Бондарчук отдала предпочтение короткой куртке насыщенного лимонного цвета.

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