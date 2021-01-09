Короткие и объемные: Бондарчук выбрала модный пуховик, как это сделали Юдашкина и Валерия

Объемные пуховики в этом сезоне прочно вошли в гардероб всех модниц. Мировые дизайнеры представляли самые разные их варианты – длинные, из кожи, с поясом и даже в виде жакетов. А вот среди звезд российского шоу-бизнеса наибольшей популярностью пользуются короткие.

В таких недавно появились на публике певица Валерия, Марина Юдашкина, Ирина Безрукова. Поддержала этот тренд и Светлана Бондарчук. Телеведущая остановила свой выбор на ярком цвете. В своем Instagram она поделилась видеороликом, на котором позировала в куртке насыщенного лимонного оттенка. К нему она подобрала ярко-зеленый шарф.

«Такое сочетание цветов классное в одежде, мне такое очень нравится! Какая классная! Красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце прошлого года Бондарчук отметила свое 52-летие. А на следующий день после вечеринки, которая прошла в индийском стиле, вместе с мужем отправилась в очередной отпуск на Мальдивы.

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