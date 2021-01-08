Тренд на пуховики: Климова поддержала выбор Безруковой и Юдашкиной, но примерила модель с поясом

В сезоне осень-зима 2020-2021 объемные пуховики заняли особое место. Такая важная для зимних холодов вещь появилась в гардеробе каждой модницы. В их числе оказались и российские звезды. Так, например, Валерия и Марина Юдашкина выбрали короткие модели, а Ирина Безрукова отдала предпочтение другому фасону, сделав уклон на «металлический» цвет. А вот Екатерина Климова предпочла укороченную модель с поясом, которая также стала одной из самых популярных на мировых подиумах.

В темном пуховике она решила повеселиться на катке, прокатившись на коньках. Таким образом актриса отметила Рождество. Видеороликом поделилась в своем Instagram.

больше по теме В одном стиле: Климова с детьми нарядились в красные новогодние свитеры Все вместе большое семейство поздравило фанатов актрисы с праздником.

Напомним, что 42-летняя Климова – мама четырех детей. Самой младшей – Белле в прошлом октябре исполнилось пять лет.

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